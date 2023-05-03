NYT: немецкие САУ PzH 2000 на Украине продемонстрировали неэффективность в условиях распутицы

Согласно информации издания, гусеницы немецкой самоходки оснащены резиновыми накладками, из-за которых они застревают в грязи и не могут выбраться без посторонней помощи. В свою же очередь российские САУ «Пион» обладают «похожими на когти» гусеницами, которые спокойно преодолевают бездорожье.