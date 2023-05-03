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NYT: немецкие САУ PzH 2000 на Украине продемонстрировали неэффективность в условиях распутицы

Армия
NYT: немецкие САУ PzH 2000 на Украине продемонстрировали неэффективность в условиях распутицы

Переданные Германией на Украину САУ PzH 2000 продемонстрировали низкую эффективность в условиях непогоды на Украине из-за особенности гусениц. Об этом сообщило издание The New York Times.

Согласно информации издания, гусеницы немецкой самоходки оснащены резиновыми накладками, из-за которых они застревают в грязи и не могут выбраться без посторонней помощи. В свою же очередь российские САУ «Пион» обладают «похожими на когти» гусеницами, которые спокойно преодолевают бездорожье.

«Контрнаступления не будет, пока погода не улучшится. Техника завязнет, и что нам тогда делать при обстреле?», — сообщило издание со ссылкой на слова украинского военного.

Кроме того, немецкая техника обладает очень чувствительной электроникой, которая крайне подвержена воздействию влаги и грязи. Бойцам приходится переобуваться, когда они заходят в установку.

Ранее Италия переложила на США вину за неготовность к бою переданных на Украину САУ M109L. Сообщается, что обслуживанием техники перед отправкой занимались в американской компании, сообщает RT.
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