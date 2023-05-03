Детям до 14 лет, инвалидам и пенсионерам упростили получение карты болельщика

Информация о новом документе появилась в официальных соцсетях органа власти. Получить статус болельщика по «упрощенке» дети смогут с 26 мая. Идентификация будет проходить удаленно. Если у родителей ребенка уже есть документ, младшим членам семьи он будет выдаваться автоматически.