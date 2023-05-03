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Детям до 14 лет, инвалидам и пенсионерам упростили получение карты болельщика

Общество
Детям до 14 лет, инвалидам и пенсионерам упростили получение карты болельщика

Дети младше 14 лет, инвалиды и пенсионеры смогут получить карту болельщика в упрощенном формате. Соответствующее постановление подписали в правительстве.

Информация о новом документе появилась в официальных соцсетях органа власти. Получить статус болельщика по «упрощенке» дети смогут с 26 мая. Идентификация будет проходить удаленно. Если у родителей ребенка уже есть документ, младшим членам семьи он будет выдаваться автоматически.

«Инвалиды и дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карту болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок», — сообщает официальный источник.

В правительстве также порекомендовали организовать отдельные окна. В них пенсионеры и инвалиды смогут получить карту вне очереди.

Ранее депутаты Госдумы призвали поднять цены на алкоголь, если его разрешат продавать на спортивных мероприятиях. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», таким образом можно ограничить массовое потребление.
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