Bloomberg: США, Евросоюз и страны G7 готовят против России новые санкции

США, Европа и другие союзники по Украине готовят новые санкции, пакеты ограничительных мер будут вводиться индивидуально. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
Ожидается, что новые меры будут нацелены на закрытие лазеек в существующих ограничительных мерах и решение проблемы обхода санкций в целом. Планы относительно новых санкций могут быть обнародованы во время саммита G7 в Японии в мае.
Стороны обсудят, какие ограничительные меры сработали, а также какие варианты остаются в плане дальнейшего давления на российскую экономику. Новые области для введения санкций будет не так просто найти.
Источники Bloomberg указывают, что в рамках новых санкций Евросоюза обсуждается запрет на транзит многих товаров России и меры против судов, отключающих навигацию. Новые европейские санкционные списки могут затронуть около 30 человек.
Ранее стало известно, что российские пранкеры заставили главу ФРС США признаться в провале антироссийских санкций. Об этом сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня».