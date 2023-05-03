Травматолог Александр Григорьев советует держать детей за руку из-за самокатов на тротуарах

В теплый сезон, когда на тротуарах начинают ездить электросамокаты, родителям нужно всегда держать ребенка за руку во избежание столкновения. Об этом заявил детский травматолог министерства здравоохранения Подмосковья Александр Григорьев.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в настоящее время появилось много электросамокатов, которыми управляют не всегда адекватные и трезвые граждане. Маленькие дети при столкновении с электросамокатом обычно получают переломы конечностей, травмы головы, предупредил врач.
По словам Григорьева, родителям надо следить за своими детьми и не выпускать их одних за пределы двора. Идя по городу, следует крепко держать маленького ребенка за руку, даже двигаясь по тротуару.
Травмированного ребенка нужно осмотреть, уложив его на ровную поверхность. При повреждении конечностей надо вызвать медпомощь. Если пострадавший после наезда электросамоката потерял сознание, его нельзя трясти, а следует звонить в скорую, добавил специалист.