Память о подвиге — священна: депутат Госдумы Гаврилов рассказал о заслугах деда в защите Бреста и прорыве блокады Ленинграда

Мой дед, Василий Иванович Гаврилов, 82 года назад одним из первых принял бой с врагом, поскольку являлся защитником Брестской крепости. Он служил в составе 125-го стрелкового полка, располагавшегося там. Тогда в полке плечом к плечу защищали Родину и казахи, и чеченцы, и украинцы. Позднее он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, где получил тяжелейшие ранения.