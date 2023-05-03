Память о подвиге — священна: депутат Госдумы Гаврилов рассказал о заслугах деда в защите Бреста и прорыве блокады Ленинграда

Великая Отечественная война — это глубоко личное событие для каждого гражданина России, считает депутат Госдумы, председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. События в период с 1941-й по 1945-й так или иначе коснулись всех людей, проживавших на территории СССР, и семья политика не стала исключением.
Как он рассказал в авторской колонке для ФАН, первые дни войны семья Гавриловых застала в Брестской крепости. Бабушке, Марии Владимировне, с ребенком на руках (его отцом) удалось покинуть цитадель и присоединиться к партизанам. А дед, Василий Иванович, остался защищать укрепление. Воссоединиться семье удалось лишь через пять лет: пережив военные тяготы, лишения и ранения.
Память о подвиге дедов — священна, она укрепляет нашу волю к победе. Колонка Сергея Гаврилова
Западные страны хотят дискредитировать итоги Великой Отечественной войны, используя для этого свои политические технологии: оказывают воздействие на молодежь, сносят памятники и поддерживают неонацистский режим.
А для нас память о подвиге дедов — священна, она укрепляет нашу волю к победе. Великая Отечественная война — глубоко личное событие для каждого русского человека, которое коснулось каждой семьи.
Мой дед, Василий Иванович Гаврилов, 82 года назад одним из первых принял бой с врагом, поскольку являлся защитником Брестской крепости. Он служил в составе 125-го стрелкового полка, располагавшегося там. Тогда в полке плечом к плечу защищали Родину и казахи, и чеченцы, и украинцы. Позднее он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, где получил тяжелейшие ранения.
Моя бабушка с моим отцом, который был еще совсем ребенком, покинули крепость и присоединись к нашим партизанам. Бабушка и дедушка смогли встретиться снова только через пять лет.
Мы должны сохранить память о подвиге советского народа и передать ее нашим детям, внукам, правнукам. Все, кто пытается очернить нашу историю и посягнуть на безопасность нашей страны, должны знать о неминуемом сокрушительном ответном ударе.