ФСБ задержала семь членов украинской агентурной группы в связи с подготовкой покушения на главу Крыма Аксенова

Сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность агентурной сети военных разведчиков Украины, планировавших покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Как стало известно, подготовку терактов на территории полуострова координировало министерство обороны Украины. Всего правоохранители задержали семь человек, подозреваемых в соответствующей деятельности.
При этом одного из злоумышленников уличили в незаконном ввозе средств поражения на территорию страны. В ходе обысков силовики обнаружили у диверсантов трекеры для слежки, электродетонаторы и пять бомб.
Более того, сотрудники ФСБ вскрыли канал нелегальных поставок взрывчатки из Болгарии в Россию. Опасные вещества скрывали под видом электрических плит, отметили в ведомстве.
Согласно имеющейся информации, маршрут организовали украинские спецслужбы. Он пролегал через Турцию и Грузию.
Ранее беспилотник упал на территории Краснодарского края. В результате загорелся резервуар с нефтепродуктами, расположенный в поселке Волна.