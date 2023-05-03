Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ФСБ задержала семь членов украинской агентурной группы в связи с подготовкой покушения на главу Крыма Аксенова

Происшествия
ФСБ задержала семь членов украинской агентурной группы в связи с подготовкой покушения на главу Крыма Аксенова

Сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность агентурной сети военных разведчиков Украины, планировавших покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Как стало известно, подготовку терактов на территории полуострова координировало министерство обороны Украины. Всего правоохранители задержали семь человек, подозреваемых в соответствующей деятельности.

При этом одного из злоумышленников уличили в незаконном ввозе средств поражения на территорию страны. В ходе обысков силовики обнаружили у диверсантов трекеры для слежки, электродетонаторы и пять бомб.

Более того, сотрудники ФСБ вскрыли канал нелегальных поставок взрывчатки из Болгарии в Россию. Опасные вещества скрывали под видом электрических плит, отметили в ведомстве.

Согласно имеющейся информации, маршрут организовали украинские спецслужбы. Он пролегал через Турцию и Грузию.

Ранее беспилотник упал на территории Краснодарского края. В результате загорелся резервуар с нефтепродуктами, расположенный в поселке Волна.
украинская разведка подготовка терактов фсб задержание сергей аксенов крым
Военкоры ФАН