Доктор Дебора Ли назвала избыточное потоотделение по ночам одним из симптомов рака

Избыточное потоотделение во сне может оказаться симптомом рака. Об этом заявила доктор Дебора Ли. Она объяснила, почему при некоторых проявлениях этого признака нужно обратиться к врачу.
Слова специалиста приводит издание Daily Express. Она подчеркнула, что при наличии заболевания пота бывает так много, что им пропитывается все постельное белье.
Если это происходит больше, чем раз за ночь или почти каждую ночь, стоит обратить внимание на проблему. Тревожным признаком может стать пробуждение, а также жар. Нередко из-за большого количества пота приходится вставать и принимать душ. Эти признаки могут указывать на лейкемию, патологию почек или печени.
Как полагают врачи, риски некоторых видов рака можно снизить. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», на ранних стадиях рак молочной железы лечится успешно. Чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, необходимо проводить обследование.