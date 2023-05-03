Доктор Дебора Ли назвала избыточное потоотделение по ночам одним из симптомов рака

Если это происходит больше, чем раз за ночь или почти каждую ночь, стоит обратить внимание на проблему. Тревожным признаком может стать пробуждение, а также жар. Нередко из-за большого количества пота приходится вставать и принимать душ. Эти признаки могут указывать на лейкемию, патологию почек или печени.