Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая в подмосковном городе Щелково

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдёт 4 мая в подмосковном городе Щелково, сообщили в Московском доме моды Зайцева.
Мероприятие состоится в 12:00 мск в Соборе Троицы Живоначальной. Церемония пройдет в открытом формате.
Ранее источник ФАН сообщал, что Зайцева похоронят на кладбище недалеко от дома. Предварительно, речь идет о его загородном доме в деревне Каблуково (Щелковский район), рядом с которой находится Здеховское кладбище закрытого типа. Информация пока не подтверждена.
Во время своего последнего интервью модельер Вячеслав Зайцев рассказал о том, каким он видит будущее своего Модного дома.