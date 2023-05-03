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Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая в подмосковном городе Щелково

Общество
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая в подмосковном городе Щелково

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдёт 4 мая в подмосковном городе Щелково, сообщили в Московском доме моды Зайцева.

Мероприятие состоится в 12:00 мск в Соборе Троицы Живоначальной. Церемония пройдет в открытом формате.

Ранее источник ФАН сообщал, что Зайцева похоронят на кладбище недалеко от дома. Предварительно, речь идет о его загородном доме в деревне Каблуково (Щелковский район), рядом с которой находится Здеховское кладбище закрытого типа. Информация пока не подтверждена.

Во время своего последнего интервью модельер Вячеслав Зайцев рассказал о том, каким он видит будущее своего Модного дома.
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