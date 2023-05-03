Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая в подмосковном городе Щелково

Ранее источник ФАН сообщал, что Зайцева похоронят на кладбище недалеко от дома. Предварительно, речь идет о его загородном доме в деревне Каблуково (Щелковский район), рядом с которой находится Здеховское кладбище закрытого типа. Информация пока не подтверждена.