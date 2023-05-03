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Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае загорелся из-за падения беспилотника

Происшествия
Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна в Краснодарском крае загорелся из-за падения беспилотника

Падение БПЛА стало причиной возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна, расположенном в Краснодарском крае. Новые детали об инциденте в Темрюкском районе раскрыли в экстренных службах.

Площадь пожара на объекте оценивается в 1,2 тысячи квадратных метров. Пожарные продолжают бороться с возгоранием. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в населенном пункте, где произошел инцидент, не выявлено.

«Пострадавших нет», — добавил представитель экстренных служб в беседе с ТАСС.

Для локализации пламени используется пенную атаку. Борьбу с огнем ведут сразу 188 человек, ранее рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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