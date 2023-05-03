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Жена актера Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака

Шоу-бизнес
Жена актера Кевина Костнера подала на развод после 18 лет брака

Американская модель и супруга актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод после 18-летнего брака из-за «непримиримых разногласий». Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, Баумгартнер попросила суд назначить совместную опеку над троими детьми. Позже сам актер также направил ходатайство о совместной опеке.

Супруга Костнера не требует финансовой поддержки после развода, несмотря на то, что она положена женщинам по закону в США. Вероятно, до заключения брака звезды составили брачный договор, в котором прописаны условия данной ситуации. Что стало причиной разрыва, пока неизвестно.

Ранее брак французского актера Венсана Касселя и супермодели Тины Кунаки распался после пятилетнего брака.
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