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Представитель ВВС Украины Игнат признал главенство советской техники в украинской противовоздушной обороне

Армия
Представитель ВВС Украины Игнат признал главенство советской техники в украинской противовоздушной обороне

Советская техника составляет основной костяк украинской системы ПВО. Об этом заявил представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат.

Представитель ВВС также добавил, что Украина нуждается в усилении своей противовоздушной обороны при помощи западной техники. Сейчас же именно советские машины якобы сдерживают авиацию.

«Старые советские образцы техники сегодня еще продолжают быть, собственно, той основной силой, которая сдерживает авиацию», — сказал Игнат.

Ранее издание Times сообщило, что Украина рискует потерять контроль над воздушным пространством из-за проблем с ПВО. Основной причиной является нехватка ракет, пишет RT.
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