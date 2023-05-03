Военнослужащих ВС РФ привлекли к поиску диверсантов, взорвавших железные дороги в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее посетил место схода вагонов с рельс на железнодорожном перегоне Снежетьская — Белые Берега. В период проведения работ по ликвидации последствий аварии, для пассажиров организовали дополнительное транспортное сообщение в направлениях «Брянск — Орел» и «Орел — Брянск».