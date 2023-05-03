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Военнослужащих ВС РФ привлекли к поиску диверсантов, взорвавших железные дороги в Брянской области

Армия
Военнослужащих ВС РФ привлекли к поиску диверсантов, взорвавших железные дороги в Брянской области

Российские военнослужащие помогают с поиском диверсантов, устроивших подрывы железнодорожных путей в Брянской области.

По данным журналистов, в соответствующих мероприятиях участвуют солдаты из воинских частей региона. На всей территории Брянской области объявлен план «Перехват», передают СМИ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее посетил место схода вагонов с рельс на железнодорожном перегоне Снежетьская — Белые Берега. В период проведения работ по ликвидации последствий аварии, для пассажиров организовали дополнительное транспортное сообщение в направлениях «Брянск — Орел» и «Орел — Брянск».
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