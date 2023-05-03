«Акт информационной войны»: блогер Вадим Манукян о нежелании Киева делиться данными о контрнаступлении с США

Вашингтон и Киев намеренно пытаются убедить Москву в том, что между ними возник конфликт. Но это лишь элемент информационной войны, считает блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
Ранее издание Politico со ссылкой на ряд европейских источников сообщило, что администрация Киева решила не передавать США детали о планируемом контрнаступлении, чтобы избежать новых утечек. Речь идет о сведениях, касающихся численности войск и военной техники, которые командование ВСУ планирует вывести на первую линию.
«Лишь горстка людей в стране знают реальный план», — отметил один из информаторов.
В то же время представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в беседе с газетой заявил, что отсутствие информации перед началом контрнаступления не будет сюрпризом для Вашингтона.
«На мой взгляд, все это акт информационной войны. США, безусловно, ждут весеннего контрнаступления со стороны Украины и всяческими своими заявлениями подталкивают Киев поскорее его начать. Конечно, Украина, понимая реальную обстановку на поле боя, видя какой военный потенциал и арсенал ей противостоит со стороны России, всячески оттягивает подобные действия. Поэтому в информационное поле запускаются подобные сообщения», — прокомментировал сообщение СМИ Манукян.
Собеседник ФАН добавил, что именно Пентагон руководит боевыми действиями и планирует военные операции ВСУ, а также предоставляет командованию армии страны разведывательные данные.
«Это игра, попытка ввести Россию в заблуждение, поэтому мы в СМИ мы видим сообщения о том, что администрация Зеленского не доверяет белому дому, что могут быть какие-то чувствительные утечки и так далее. Но проблема ВСУ в том, что у них никогда не было реальных побед на полях сражений. Да даже те территории, которые оставила наша армия — результат нашей же доброй воли, будь то договоренности в Турции или попытки сохранить жизни наших бойцов. А это лишь акт информационный войны», — заключил Манукян.
Ранее назначенный Киевом заместитель главы Херсонской области Соболевский сообщил, что наступление ВСУ уже началось.