Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным дизайнера Валентина Юдашкина

Президент России Владимир Путин отправил соболезнования семье и близкому кругу дизайнера Валентина Юдашкина. В сообщении он рассказал о главных качествах кутюрье.
Соответствующую телеграмму от главы РФ получили родственники деятеля культуры. Как полагает глава государства, модельер был блестящим профессионалом в своей отрасли. Помимо этого, он всегда был искренним человеком. Юдашкину была присуща доброжелательность.
«Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых интересных идей и замыслов», — отметил лидер страны в послании.
Ранее глава государства выразил соболезнования близким дизайнера после его смерти. Он подчеркнул, что специалист играл важную роль в развитии искусства и российской культуры. Слова Владимира Путина процитировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.