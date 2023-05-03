Япония и Франция подпишут соглашение о совместной разработке нового типа атомных реакторов

Токио и Париж планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Помимо прочего договор будет включать положения о совместной разработке революционных моделей реакторов, говорится в материале издания Sankei Shimbun.
Ожидается, что документ примут уже в ближайшее время. Подписание должно произойти в ходе рабочей поездки министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры во французскую столицу.
При этом стало известно, что стороны намерены координировать работу по созданию современных атомных реакторов. В частности, специалистам предстоит сократить объемы радиоактивных отходов и повысить эффективность использования топлива.
Накануне сообщалось о готовящейся встрече японского премьер-министра Фумио Кисиды и южнокорейского президента Юн Сок Еля. Основной темой переговоров станет нормализация отношений между двумя государствами.