Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Япония и Франция подпишут соглашение о совместной разработке нового типа атомных реакторов

Политика
Япония и Франция подпишут соглашение о совместной разработке нового типа атомных реакторов

Токио и Париж планируют заключить новое соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. Помимо прочего договор будет включать положения о совместной разработке революционных моделей реакторов, говорится в материале издания Sankei Shimbun.

Ожидается, что документ примут уже в ближайшее время. Подписание должно произойти в ходе рабочей поездки министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры во французскую столицу.

При этом стало известно, что стороны намерены координировать работу по созданию современных атомных реакторов. В частности, специалистам предстоит сократить объемы радиоактивных отходов и повысить эффективность использования топлива.

Накануне сообщалось о готовящейся встрече японского премьер-министра Фумио Кисиды и южнокорейского президента Юн Сок Еля. Основной темой переговоров станет нормализация отношений между двумя государствами.
Ясутоси Нисимура япония франция атомная энергетика соглашение атомный реактор
Военкоры ФАН