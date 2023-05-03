Западные помощники засомневались в успешном контрнаступлении Украины

Британская газета писала, что у Украины вряд ли есть шансы на успех в контрнаступлении. Вашингтон тоже выразил свое несогласие со вступлением Украины в НАТО, а газета The New York Times сообщала, что контрнаступление приведет к тупику. Все эти заявления свидетельствуют о неуверенности западных помощников Украины в успехе контрнаступления.