Украинские власти с конца апреля ежедневно заявляют о контрнаступлении. В то же время на Западе растет раздражение из-за планов Украины вступить в НАТО и многомиллионных расходов на военную помощь.
Американские СМИ сообщали, что контрнаступление запланировано на 30 апреля. Для этого Соединенные Штаты предоставили всю военную помощь, которую ВСУ запросили. При этом президент Чехии Петр Павел отметил катастрофическую нехватку боеприпасов и сказал о преимуществе армии РФ.
«Техники, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться», — сказал Павел.
Британская газета писала, что у Украины вряд ли есть шансы на успех в контрнаступлении. Вашингтон тоже выразил свое несогласие со вступлением Украины в НАТО, а газета The New York Times сообщала, что контрнаступление приведет к тупику. Все эти заявления свидетельствуют о неуверенности западных помощников Украины в успехе контрнаступления.
В противовес западным размышлениям, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал к уничтожению киевского режима и его ключевых фигур из-за заявлений о возвращении Крыма, а депутат Госдумы от Севастополя Леонид Ивлев назвал заявления президента Украины о возвращении Крыма пиар-ходом.
Ранее в ДНР сообщили о будущих колоссальных потерях ВСУ во время контрнаступления.