Два вертолета эвакуировали при пожаре в ангаре в Ленинградской области

Два вертолета при возгорании в ангаре в Ленинградской области успели эвакуировать. Об этом сообщает источник ФАН.
Пожар был оперативно потушен. В результате инцидента никто из сотрудников аэродрома не пострадал.
В деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на территории аэродрома. В ангарах находились вертолеты, их модели и принадлежность не уточняются.
Согласно данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило около 07:00. На территории аэродрома горели покрышки. Площадь возгорания составила 15 «квадратов».
Подобные инциденты с летательными аппаратами происходят не в первый раз. Ранее СК РФ опубликовал видеоматериал с места жесткой посадки самолета Cessna-172М около аэродрома в Новосибирске.