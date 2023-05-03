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Два вертолета эвакуировали при пожаре в ангаре в Ленинградской области

Происшествия
Два вертолета эвакуировали при пожаре в ангаре в Ленинградской области

Два вертолета при возгорании в ангаре в Ленинградской области успели эвакуировать. Об этом сообщает источник ФАН.

Пожар был оперативно потушен. В результате инцидента никто из сотрудников аэродрома не пострадал.

В деревне Гостилицы Ленинградской области произошел пожар на территории аэродрома. В ангарах находились вертолеты, их модели и принадлежность не уточняются.

Согласно данным регионального главка МЧС, сообщение о возгорании поступило около 07:00. На территории аэродрома горели покрышки. Площадь возгорания составила 15 «квадратов».

Подобные инциденты с летательными аппаратами происходят не в первый раз. Ранее СК РФ опубликовал видеоматериал с места жесткой посадки самолета Cessna-172М около аэродрома в Новосибирске.
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