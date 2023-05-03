К тушению резервуара с нефтепродуктами в Темрюкском районе привлекли пять пожарных поездов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о борьбе с пожаром, охватившим резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна.
Он обсудил инцидент в Темрюкском районе с начальником главного управления МЧС по региону Олегом Волынкиным, который руководит тушением пожара. По словам Кондратьева, возгорание объекта носит серьезный характер.
Для локализации пламени используют пенную атаку. Борьбу с огнем ведут сразу 188 человек, добавил глава региона.
«К тушению привлекли пять пожарных поездов. Благодарен нашим огнеборцам за оперативную и слаженную работу», — подчеркнул губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Возгорание произошло на территории предприятия Таманьнефтегаз. Площадь пожара составила около 1,2 тыс. квадратных метров.