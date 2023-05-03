Минобороны Турции: встреча делегаций по зерновой сделке должна состояться 5 мая в Стамбуле

Встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению «зерновой сделки» планируется 5 мая в Стамбуле. Об этом сообщил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
Сообщается, что встреча будет посвящена ряду вопросов, включая и черноморскую продуктовую сделку. Турецкая сторона надеется, что соглашение будет продолжаться без дополнительных заминок.
«Потому что это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран. В этом контексте мы можем сказать, что стороны благосклонно относятся к продлению этого периода», — заявил Акар.
МИД России также прокомментировал заявление главы турецкого минобороны. Согласно сообщениям, на данный момент Москва не согласовала переговоры по «зерновой сделке».
Ранее агентство Reuters сообщило, что встреча по зерновой сделке должна была состояться 3 мая. Согласно сообщению, в ней должны били подняться вопросы ее продления, пишет RT.