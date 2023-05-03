Массовый замор рыбы произошел в двух озерах Новосибирской области

Так, речь может идти о сильном обмелении и промерзании озер, а также об ухудшении состава водной среды из-за дефицита кислорода и переизбытка фосфора и азота, который выделяют слишком разросшиеся водоросли. В итоге рыбы могли просто задохнуться.