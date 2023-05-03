Массовый замор рыбы произошел в двух озерах Новосибирской области

Минприроды Новосибирской области намерено выяснить причину и обстоятельства массовой гибели рыб в озере Клягино в Сузунском районе и в озере Чаны в Чановском районе.
Местные жители обнаружили, что берега упомянутых озер буквально усыпаны мертвыми карасями. Региональное минприроды оповестило Росрыболовство о факте гибели водных биоресурсов. Так как рядом с водоемами нет заводов и прочих потенциальных источников загрязнения, наиболее вероятной причиной гибели рыбы экологи считают природные факторы, сообщает sibkray.ru.
Так, речь может идти о сильном обмелении и промерзании озер, а также об ухудшении состава водной среды из-за дефицита кислорода и переизбытка фосфора и азота, который выделяют слишком разросшиеся водоросли. В итоге рыбы могли просто задохнуться.