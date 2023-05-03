Петербургский блогер убил 13-летнюю девушку во время трансляции и закопал ее в заранее подготовленной могиле

Блогер из Петербурга вместе со своей приятельницей убил несовершеннолетнюю подругу молотом во время стрима. Парня и девушку задержали.
Как сообщает Telegram-канал Mash, для трансляции все было подготовлено заранее. Приятели намеренно вырыли могилу для 13-летней девушки под Парголово.
Своей знакомой они сказали, что хотели бы взять у нее интервью «в необычном месте». Жертву пригласили в лес. После убийства блогер и его подруга зарыли труп в подготовленную яму. Вместе с ней в могиле оказались личные вещи.
По данным авторов, убийцу задержали. О деталях произошедшего не сообщается.
Ранее житель Подмосковья убил своего знакомого камнем. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал бросать в товарища булыжники — один из них попал в грудную клетку. Медики не успели спасти человека.