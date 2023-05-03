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Истребитель Су-35 ВКС России уничтожил украинский самолет

Армия
Истребитель Су-35 ВКС России уничтожил украинский самолет

Истребитель СУ-35 ВКС России в ходе патрулирования выявил и уничтожил украинский самолет. Видеозапись публикует Минобороны России.

В ролике показана подготовка истребителя к взлету, боевое патрулирование с противорадиолокационными ракетами Х-31П класса «воздух-воздух», маневрирование, обнаружение самолета противника, наведение на цель и пуск ракеты. Также было показано возвращение в темное время суток с боевого вылета.

Экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие бомбардировщиков и штурмовиков. В ходе одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС РФ ликвидировали отделение ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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