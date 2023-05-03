Истребитель Су-35 ВКС России уничтожил украинский самолет

В ролике показана подготовка истребителя к взлету, боевое патрулирование с противорадиолокационными ракетами Х-31П класса «воздух-воздух», маневрирование, обнаружение самолета противника, наведение на цель и пуск ракеты. Также было показано возвращение в темное время суток с боевого вылета.