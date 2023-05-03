Доктор Елена Вишнева рассказала об аллергическом конъюнктивите у детей

Для защиты от аллергического конъюнктивита нужно регулярно мыть руки с мылом, умываться после прогулки и переодеваться, чтобы избавиться от следов аллергенов. Также специалисты рекомендуют мыть голову после посещения зеленых зон, поскольку на волосах оседает пыльца растений-аллергенов, подчеркнула спикер.