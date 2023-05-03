Доктор Елена Вишнева рассказала об аллергическом конъюнктивите у детей

В период активного пыления деревьев у некоторых детей начинает проявляться сезонная аллергия. О том, как бороться с аллергическим конъюнктивитом, рассказала доктор медицинских наук Елена Вишнева.
При этом заболевании отекают и краснеют глаза, и начинается зуд. Больному неприятно и тяжело смотреть на свет, постоянно текут слезы, пишет издание «Вести Подмосковья». Симптомы снимают антигистаминными препаратами, которые можно использовать длительно при необходимости, пояснила эксперт.
По словам медика, оптимальным способом борьбы с аллергическим конъюнктивитом у детей будет посещение врача-аллерголога, который осмотрит пациента, пропишет требуемые процедуры и выберет подходящее лечение. В случае хронического характера болезни педиатр направит ребенка на обследование к офтальмологу, во избежание риска снижения зрения, предупредила специалист.
Для защиты от аллергического конъюнктивита нужно регулярно мыть руки с мылом, умываться после прогулки и переодеваться, чтобы избавиться от следов аллергенов. Также специалисты рекомендуют мыть голову после посещения зеленых зон, поскольку на волосах оседает пыльца растений-аллергенов, подчеркнула спикер.