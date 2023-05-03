Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Девять человек спасли при пожаре в спорткомплексе в Иркутской области

Происшествия
Девять человек спасли при пожаре в спорткомплексе в Иркутской области

Пожарные спасли девять человек из горящего спортивного комплекса «Олимпиец», расположенного в иркутском городе Усть-Илимск. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сотрудники экстренных служб получили сообщение о возгорании в 11:25 по местному времени (06:25 по Москве). При этом стало известно, что огонь охватил крышу здания.

В тушении приняли участие 17 человек личного состава и 5 единиц техники. По прошествии двух часов специалистам удалось локализовать пожар на площади 700 квадратных метров.

«До прибытия пожарных 20 рабочих эвакуировались самостоятельно, еще девять человек спасли огнеборцы», — указано в заявлении.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Расположенный в комплексе бассейн закрыт на ремонт, поэтому посетителей в здании не было.

Ранее сообщалось о взрыве газа в многоквартирном доме в саратовском городе Энгельс. Ожоги получили два человека, состояние которых оценивается как тяжелое.
спортивный комплекс пожар иркутская область эвакуация
Военкоры ФАН