Девять человек спасли при пожаре в спорткомплексе в Иркутской области

Пожарные спасли девять человек из горящего спортивного комплекса «Олимпиец», расположенного в иркутском городе Усть-Илимск. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Сотрудники экстренных служб получили сообщение о возгорании в 11:25 по местному времени (06:25 по Москве). При этом стало известно, что огонь охватил крышу здания.
В тушении приняли участие 17 человек личного состава и 5 единиц техники. По прошествии двух часов специалистам удалось локализовать пожар на площади 700 квадратных метров.
«До прибытия пожарных 20 рабочих эвакуировались самостоятельно, еще девять человек спасли огнеборцы», — указано в заявлении.
В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Расположенный в комплексе бассейн закрыт на ремонт, поэтому посетителей в здании не было.
Ранее сообщалось о взрыве газа в многоквартирном доме в саратовском городе Энгельс. Ожоги получили два человека, состояние которых оценивается как тяжелое.