Житель деревни Келколово Ленобласти обнаружил в колодце у себя на даче человеческие останки

Второго мая в отделение полиции поступило сообщение от 36-летнего мужчины о том, что в колодце своего дачного домика он нашел человеческий скелет. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно данным, мужчина впервые за два года приехал на дачу в деревню Келколово Ленинградской области, чтобы отдохнуть на природе. Он отправился к колодцу, чтобы набрать воды, но вместе с ней выловил скелет. После этого дачник обратился в полицию.
Следственно-оперативная группа прибыла на место и подтвердила, что кости принадлежат человеку. Труп осмотрен, пол, возраст и личность погибшего установить не удалось. В настоящий момент останки направлены на экспертизу для установления причин смерти.
Ранее возле выборгского филиала СПБГУГА 17-летний подросток обнаружил три пакета с расчлененным телом.