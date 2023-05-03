Житель деревни Келколово Ленобласти обнаружил в колодце у себя на даче человеческие останки

Согласно данным, мужчина впервые за два года приехал на дачу в деревню Келколово Ленинградской области, чтобы отдохнуть на природе. Он отправился к колодцу, чтобы набрать воды, но вместе с ней выловил скелет. После этого дачник обратился в полицию.