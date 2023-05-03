Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Легковушка сбила юную жительницу Саранска

Происшествия
Легковушка сбила юную жительницу Саранска

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии разобрались в обстоятельствах дорожного инцидента в Саранске.

По данным ведомства, 18-летняя жительница Саранска попала под колеса автомобиля «Калина», когда пересекала улицу Невского по пешеходному переходу. Виновником ДТП стал находившийся за рулем машины 64-летний мужчина, сообщают «Известия Мордовии».

В его отношении оформлен административный протокол за то, что он не предоставил девушке преимущества на переходе. Пострадавшей оказали медпомощь в ближайшей клинике, но стационарное лечение ей не потребовалась.
саранск девушка дтп
Военкоры ФАН