Легковушка сбила юную жительницу Саранска

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии разобрались в обстоятельствах дорожного инцидента в Саранске.
По данным ведомства, 18-летняя жительница Саранска попала под колеса автомобиля «Калина», когда пересекала улицу Невского по пешеходному переходу. Виновником ДТП стал находившийся за рулем машины 64-летний мужчина, сообщают «Известия Мордовии».
В его отношении оформлен административный протокол за то, что он не предоставил девушке преимущества на переходе. Пострадавшей оказали медпомощь в ближайшей клинике, но стационарное лечение ей не потребовалась.