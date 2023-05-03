Жительницу Благовещенска отправили в колонию за убийство бродяги

Побои оказались настолько жестокими, что потерпевший скончался на месте. С помощью сожителя насильница избавилась от трупа, спрятав его в камышах на пустыре около пересечения улицы Строителей с улицей Муравьева-Амурского. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал подозреваемую виновной в убийстве и приговорил ее к восьми годам заключения в исправительной колонии общего режима.