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Жительницу Благовещенска отправили в колонию за убийство бродяги

Общество
Жительницу Благовещенска отправили в колонию за убийство бродяги

Сотрудники СУ СК России по Амурской области расследовали убийство 50-летнего мужчины.

По версии следствия, 40-летняя жительница Благовещенска пригласила к себе в квартиру случайного встречного, ведущего бродяжнический образ жизни, для совместного употребления алкогольных напитков. В какой-то момент между ними возникла ссора. Женщина избила собутыльника руками и ногами, сообщает AmurInfo.

Побои оказались настолько жестокими, что потерпевший скончался на месте. С помощью сожителя насильница избавилась от трупа, спрятав его в камышах на пустыре около пересечения улицы Строителей с улицей Муравьева-Амурского. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал подозреваемую виновной в убийстве и приговорил ее к восьми годам заключения в исправительной колонии общего режима.
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