Politico: США передадут Киеву новый пакет военной помощи на 300 млн долларов с ракетами Hydra-70

Ракеты Hydra-70 войдут в новый пакет военной помощи киевскому режиму со стороны США. Подробности приводит издание Politico.
Размер нового пакета военной помощи составит 300 млн долларов, выяснили журналисты. Прогнозируется, что Вашингтон объявит о новых поставках оружия Киеву 3 мая.
Неуправляемыми ракетами Hydra-70 оснащают самолеты. Эти снаряды также используются для вооружения вертолетов, говорится в статье.
Отправленные в качестве военной помощи ВСУ немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 оказались плохо адаптированы к бездорожью по сравнению с артиллерийскими системами «Пион» советского производства, ранее сообщила газета New York Times.