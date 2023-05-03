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Politico: США передадут Киеву новый пакет военной помощи на 300 млн долларов с ракетами Hydra-70

Армия
Politico: США передадут Киеву новый пакет военной помощи на 300 млн долларов с ракетами Hydra-70

Ракеты Hydra-70 войдут в новый пакет военной помощи киевскому режиму со стороны США. Подробности приводит издание Politico.

Размер нового пакета военной помощи составит 300 млн долларов, выяснили журналисты. Прогнозируется, что Вашингтон объявит о новых поставках оружия Киеву 3 мая.

Неуправляемыми ракетами Hydra-70 оснащают самолеты. Эти снаряды также используются для вооружения вертолетов, говорится в статье.

Отправленные в качестве военной помощи ВСУ немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 оказались плохо адаптированы к бездорожью по сравнению с артиллерийскими системами «Пион» советского производства, ранее сообщила газета New York Times.
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