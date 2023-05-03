Как масштабная засуха уничтожает экономику и население Европы, расскажут в «Патриоте»

Издание приводит исследование TU Graz, в котором спутниковые данные подтверждают, что Европа страдает от сильной засухи уже пять лет. Возрастающий дефицит воды может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам. Ранее Эммануэль Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики.