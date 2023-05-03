Как масштабная засуха уничтожает экономику и население Европы, расскажут в «Патриоте»

Европе угрожает засуха и вызванная ею возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам, пишет издание Politico.
«Управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему на всём континенте», — говорится в материале.
Издание приводит исследование TU Graz, в котором спутниковые данные подтверждают, что Европа страдает от сильной засухи уже пять лет. Возрастающий дефицит воды может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам. Ранее Эммануэль Макрон призвал сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики.
Насколько серьёзен дефицит подземных вод в Европе? Какие страны Европы наиболее подвержены засухе и есть ли варианты решения проблемы? Связана ли засуха в Европе с глобальным потеплением? Как дефицит пресной воды может сказаться на экономике континента? Решат ли проблему опреснительные станции или транспортировка айсбергов из Арктики?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук;
— научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Израиля Сергей Семенов;
— исследователь Арктики, академик РАН Леопольд Лобковский;
— доктор физических наук, специалист Института физики Земли им. Шмидта РАН Сергей Шалимов.
Эфир состоится 3 мая, в среду, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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