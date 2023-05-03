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Врач Александр Мясников развеял миф о том, что при укусе змеи нужно высасывать яд из раны

Общество
Врач Александр Мясников развеял миф о том, что при укусе змеи нужно высасывать яд из раны

Киноштамп о том, что при укусе змеи нужно высосать яд – это миф. Такого мнения придерживается врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, почему такой вариант не работает.

Соответствующее заблуждение озвучили зрители в рамках его телепередачи. Женщина заметила, что именно таким образом в знаменитых лентах герои помогают пострадавшим.

Как полагает Мясников, это не более чем миф. Он не поможет в данном случае. Более того, человеку с травмой станет только хуже. Врач подчеркнул, что высасывание змеиного яда способствует распространению по ране и попаданию в кровоток.

Ранее телеведущий также назвал татуировки причиной развития онкологических заболеваний. Причина заключается в том, что краски содержат соли тяжелых металлов. Они вызывают подобные реакции.
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