Прорыв водной блокады и другие новости Донбасса обсудят в медиацентре «Патриот»

Большая вода начала наполнять канал, питающий города Донецк, Макеевку, Горловку и другие населенные пункты республики по водоводу, который строился 4 месяца. Инженеры и гидротехники проводят наладку оборудования, эксплуатирующая организация ФГУП ДНР «Вода Донбасса» готовит разводящие сети.
Жители ДНР смогут получать воду ежедневно по новому водоводу к концу июня, заявил врио главы республики Денис Пушилин. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что все пункты пропуска между ДНР и другими российскими регионами РФ будут расширены к сентябрю. Это касается также пункта пропуска Гуково на административной границе с ЛНР.
Насколько серьезной была проблема с водой в Донецке и других городах Донбасса? Как много жителей Донецка и Горловки живут под обстрелами? Решены ли проблемы на КПП Гуково и других КПП Донбасса? Есть ли работа в городах Донбасса? Какие перспективы у региона – когда ждать восстановления, есть ли промышленность, почему для нее нет заказов? Директор ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» Наталья Курянская говорила ФАН о сложной ситуации – без заказов и поддержки фабрика не выстоит. Почему нет заказов и поддержки? В чем сейчас острее всего нуждаются новые регионы России?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит уроженка Донецка, общественный деятель, волонтер Ольга Крыгина.
Брифинг Ольги Крыгиной пройдет 3 мая, в среду, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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