Прорыв водной блокады и другие новости Донбасса обсудят в медиацентре «Патриот»

Насколько серьезной была проблема с водой в Донецке и других городах Донбасса? Как много жителей Донецка и Горловки живут под обстрелами? Решены ли проблемы на КПП Гуково и других КПП Донбасса? Есть ли работа в городах Донбасса? Какие перспективы у региона – когда ждать восстановления, есть ли промышленность, почему для нее нет заказов? Директор ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» Наталья Курянская говорила ФАН о сложной ситуации – без заказов и поддержки фабрика не выстоит. Почему нет заказов и поддержки? В чем сейчас острее всего нуждаются новые регионы России?