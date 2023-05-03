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Пожар произошел на нефтебазе в украинском городе Кропивницкий

Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в украинском городе Кропивницкий

Нефтебаза загорелась в украинском городе Кропивницкий, расположенном в центральной части страны. Об этом через личный Telegram-канал сообщил Андрей Райкович, возглавляющий Кировоградскую областную администрацию.

По словам политика, в ночь на 3 мая в населенном пункте произошел взрыв. В результате было повреждено местное хранилище топлива — около трех часов ночи здесь вспыхнул мощный огонь.

В то же время Райкович не стал уточнять размеры объекта. Глава региона лишь опубликовал фотографию, на которой видно поднимающиеся в небо густые клубы дыма.

«Ликвидация последствий <...> началась сразу», — добавил политик.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае. Горящие цистерны с топливом, установленные в порту Тамань, видно даже с горы Митридат в Крыму.
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