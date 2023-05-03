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Сегодня суд Минска огласит приговор основателю NEXTA Степану Путиле

Общество
Сегодня суд Минска огласит приговор основателю NEXTA Степану Путиле

Минский областной суд в среду, 3 мая, в 12:00 по московскому времени вынесет приговор трем сотрудникам NEXTA — Степану Путиле, Роману Протасевичу и Яну Рудику. Об этом пишет Sputnik.

Двое фигурантов уголовного дела Путило и Рудик находятся за границей. На данный момент они в розыске, суд огласит им приговор заочно. Протасевич находится в Минске под домашним арестом.

Подсудимые обвиняются по более чем 10 уголовным статьям. Генпрокуратура Беларуси просит суд обязать обвиняемых выплатить более 30 миллионов рублей в пользу государства.

По данным ведомства, обвиняемые совершили умышленные действия с целью создания в государстве социальной вражды и розни по социальному признаку.

Вместе с этим им приписывается организация массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, поджогами, погромами, вооруженным сопротивлением представителям власти и уничтожением имущества.

Государственный обвинитель запросила у минского суда 20 лет тюрьмы для Путило, 19 для Рудика и 10 для Протасевича. Также гособвинитель призвала смягчить Протасевичу участь в связи с признанием вины и выполнением условии сделки со следствием.

На суде Роман Протасевич заявил, что он был использован бывшими работодателями и прокурорами из Варшавы. В настоящий момент он раскаивается в своих действиях. Он попросил суд не назначать наказание в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило для Романа Протасевича десять лет колонии по делу NEXTA.
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