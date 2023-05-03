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Жительница Оренбурга сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл случайный прохожий

Происшествия
Жительница Оренбурга сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл случайный прохожий

Оренбурженка скинула в окно пакет с 715 тысячами рублей сестре, но он разорвался и деньги разлетелись. Случайный прохожий помог женщине собрать купюры, а потом убежал с деньгами. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Горожанка пришла к сестре за деньгами, но, уходя, забыла их. Тогда та кинула пакет в окно. Пластиковая сумка в полете зацепилась за ветки, упаковка разорвалась, купюры разлетелись. Прохожий, увидев такую картину, предложил свою помощь.

Он помог собрать все деньги и сбежал с ними.

Полицейские задержали 39-летнего похитителя и изъяли 695 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «открытое хищение чужого имущества».

Ранее полиция задержала преступника из Рязани, обворовывавшего подмосковные дачи.
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