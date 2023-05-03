Жительница Оренбурга сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл случайный прохожий

Оренбурженка скинула в окно пакет с 715 тысячами рублей сестре, но он разорвался и деньги разлетелись. Случайный прохожий помог женщине собрать купюры, а потом убежал с деньгами. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».
Горожанка пришла к сестре за деньгами, но, уходя, забыла их. Тогда та кинула пакет в окно. Пластиковая сумка в полете зацепилась за ветки, упаковка разорвалась, купюры разлетелись. Прохожий, увидев такую картину, предложил свою помощь.
Он помог собрать все деньги и сбежал с ними.
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