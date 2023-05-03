Полиция обнаружила под кучей постельного белья преступника, убившего пятерых человек в Техасе

По предварительным данным подозреваемый застрелил своих соседей, когда те попросили его не шуметь. Мужчина устроил стрельбу ночью в своем саду, что пугало и мешало заснуть одномесячному соседскому ребенку. Преступник убил пятерых человек, среди которых был девятилетний ребенок.