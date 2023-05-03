Полиция обнаружила под кучей постельного белья преступника, убившего пятерых человек в Техасе

Подозреваемого в убийстве пяти соседей Франсиско Оропезу задержали после четырех дней поисков. Мужчину начали разыскивать в пятницу, после того как он скрылся с места стрельбы в провинциальном городе Кливленд, сообщает Sky News.
Оропеза прятался под кучей белья в городе Катэнд-Шот, который находится примерно в 27 километрах от его дома. Благодаря наводке, полиция смогла его задержать.
По предварительным данным подозреваемый застрелил своих соседей, когда те попросили его не шуметь. Мужчина устроил стрельбу ночью в своем саду, что пугало и мешало заснуть одномесячному соседскому ребенку. Преступник убил пятерых человек, среди которых был девятилетний ребенок.
Ранее сообщалось, что житель Техаса убил пятерых соседей, после того, как они попросили его прекратить стрельбу во дворе.