Умер мексиканский актер Гастон Тусе

Мексиканский актер и режиссер Гастон Тусе скончался 1 мая в возрасте 80 лет в Мехико. Об этом сообщает еPrimeFeed. Причина смерти неизвестна.
Российскому зрителю Тусе известен по роли Роке из сериала «Дикая Роза» и доктора Суареса из «Богатые тоже плачут». Также актер снимался в фильмах «Моя вторая мама», «Искорка», «Вивиана» и других проектах.
Ранее стало известно, что Аглая Волкова, дочь 59-летнего российского актера Вадима Волкова, объяснила смерть отца проблемами сердца. Она развенчала слухи, что артист мог умереть в результате ЧП с участием электросамоката.