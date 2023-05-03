Появились кадры масштабного пожара в Краснодарском крае

Кадры пожара в Краснодарском крае появились с Сети. На них заметно, как горят резервуары с топливом.
Огонь охватил один из объектов в Тамани. Сообщается, что причиной стала атака беспилотника. По предварительным данным, детонация произошла приблизительно в три часа ночи. Спустя полчаса после первого инцидента прогремел второй. Однако он произошел из-за воспламенения нефтепродуктов.
Как сообщают очевидцы, столб дыма можно заметить на расстоянии нескольких километров от места, где произошло возгорание. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. На месте работают профильные службы.
Ранее стало известно, что дым от возгорания заметили даже в Крыму. Его могли наблюдать жители Керчи и те, кто в этот момент находился на Крымском мосту.