Появились кадры масштабного пожара в Краснодарском крае

Огонь охватил один из объектов в Тамани. Сообщается, что причиной стала атака беспилотника. По предварительным данным, детонация произошла приблизительно в три часа ночи. Спустя полчаса после первого инцидента прогремел второй. Однако он произошел из-за воспламенения нефтепродуктов.