Певица Юлианна Караулова опубликовала в своих социальных сетях фото с подросшим сыном

Певица Юлиана Караулова летом 2021-го года родила своего первенца Александра. А совсем недавно девушка опубликовала в социальных сетях фотографии с уже подросшим малышом.
Сегодня певица вышла на связь с подписчиками и показала фотографии с сыном. Подписчики восхитились юным голубоглазым блондином и естественной красотой Юлианы. Фанаты засыпал их комплиментами.
Ранее стало известно, что Юлианна Караулова станет новой ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Телепередача вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей. Формат остался прежним.