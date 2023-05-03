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Певица Юлианна Караулова опубликовала в своих социальных сетях фото с подросшим сыном

Шоу-бизнес
Певица Юлианна Караулова опубликовала в своих социальных сетях фото с подросшим сыном

Певица Юлиана Караулова летом 2021-го года родила своего первенца Александра. А совсем недавно девушка опубликовала в социальных сетях фотографии с уже подросшим малышом.

Сегодня певица вышла на связь с подписчиками и показала фотографии с сыном. Подписчики восхитились юным голубоглазым блондином и естественной красотой Юлианы. Фанаты засыпал их комплиментами.

Ранее стало известно, что Юлианна Караулова станет новой ведущей телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Телепередача вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей. Формат остался прежним.
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