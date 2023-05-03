Сильный ветер в Петербурге ночью в среду поломал деревья и дорожные знаки

В ночь на среду в Санкт-Петербурге прошел шторм. Ветер снес строительные леса на Васильевском острове.
Стихия сорвала деревья и дорожные знаки в нескольких районах города. Из-за последствий мощных порывов ветра за последние сутки МЧС выезжало в Выборгский, Фрунзенский, приморский, Кировский и Красносельский районы города
Сильный шторм начался еще во вторник. По информации МЧС, порывы ветра сегодня, 3 мая, будут достигать 17 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил о ненастной погоде на юге России и Северном Кавказе