Певица Инстасамка попала в черный список инфоцыган

Исполнительница в жанре рэп Инстасамка стала очередной жертвой блокировки ФНС всех банковских счетов. В черном списке тех, что находится под надзором МВД и подвергнут проверке за неуплату налогов, появилось имя певицы. Об этом сообщает Mash.
В России у Инстасамки (настоящее имя девушки Дарья Зотеева) давно уже были проблемы. Изначально девушку проверяли в прокуратуре по обвинению в склонении к проституции и разложении детской психики. Исполнительница пыталась отмыть все свои грехи слезами, но ей это не помогло.
Теперь девушка получила письмо о блокировке всех счетов. Поэтому девушка зря вернулась в столицу, ведь в Москве она не увидит ни концерта, ни заработка.
Ранее стало известно, что Гусейн Гасанов и Инстасамка вошли в список блогеров, которых проверят на неуплату налогов