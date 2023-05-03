Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Инстасамка попала в черный список инфоцыган

Шоу-бизнес
Певица Инстасамка попала в черный список инфоцыган

Исполнительница в жанре рэп Инстасамка стала очередной жертвой блокировки ФНС всех банковских счетов. В черном списке тех, что находится под надзором МВД и подвергнут проверке за неуплату налогов, появилось имя певицы. Об этом сообщает Mash.

В России у Инстасамки (настоящее имя девушки Дарья Зотеева) давно уже были проблемы. Изначально девушку проверяли в прокуратуре по обвинению в склонении к проституции и разложении детской психики. Исполнительница пыталась отмыть все свои грехи слезами, но ей это не помогло.

Теперь девушка получила письмо о блокировке всех счетов. Поэтому девушка зря вернулась в столицу, ведь в Москве она не увидит ни концерта, ни заработка.

Ранее стало известно, что Гусейн Гасанов и Инстасамка вошли в список блогеров, которых проверят на неуплату налогов
инстасамка налоги блокировка
Военкоры ФАН