Певица Инстасамка попала в черный список инфоцыган

В России у Инстасамки (настоящее имя девушки Дарья Зотеева) давно уже были проблемы. Изначально девушку проверяли в прокуратуре по обвинению в склонении к проституции и разложении детской психики. Исполнительница пыталась отмыть все свои грехи слезами, но ей это не помогло.