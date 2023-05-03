Британские парламентарии разыграют в лотерею билеты на коронацию Карла III из-за дефицита приглашений

Очевидно, что даже после этих изменений количество мест слишком мало для парламентариев, общее количество которых составляет 1427 человек. Государственным деятелям также запретили брать с собой на коронацию супругов. Исключение сделали только для премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его супруги Акшаты Мурти.