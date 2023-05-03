Британские парламентарии разыграют в лотерею билеты на коронацию Карла III из-за дефицита приглашений

Нехватка билетов на коронацию короля Великобритании Карла III вынудила британских депутатов разыграть в лотерею приглашения на главное мероприятие в Соединенном королевстве, сообщает Sky News.
На коронацию пригласили только 40 депутатов: выделили 20 мест для депутатов нижней палаты, состоящей из 650 парламентариев, и 20 билетов для 777-местной палаты Лордов. После возмущения народных избранников количество приглашений было увеличено вдвое, а 400 депутатам «безбилетникам» предложили занять места вблизи въезда Карла III на территорию Вестминстерского аббатства.
Очевидно, что даже после этих изменений количество мест слишком мало для парламентариев, общее количество которых составляет 1427 человек. Государственным деятелям также запретили брать с собой на коронацию супругов. Исключение сделали только для премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его супруги Акшаты Мурти.
Ранее сообщалось, что у Букингемского дворца в Лондоне задержали мужчину, который бросил, предположительно, патроны от дробовика на территории резиденции британской монархии.