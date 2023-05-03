Беременная актриса Надежда Ангарская легла на сохранение

Актриса и телеведущая Надежда Ангарская скоро станет матерью в очередной раз. Девушка рассказала поклонникам, что ее кладут на хранение, потому что плод стал слишком велик. Сейчас малыш весит уже более 4 килограмм.
В то же время Ангарская сохраняет спокойствие и позитивный настрой. Юмористка записала видео и выложила его в свои социальные сети по дороге в больницу. На кадрах девушка показала, что полна энергии, сил и хорошего настроения.
Ранее стало известно, что актриса Зепюр Брутян подарила Павле Прилучному наследника.