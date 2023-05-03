Эксперты прогнозируют повышение спроса на автомобили в России в этом году на 10%

Автодилеры предсказывают во втором квартале текущего года рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Увеличение продаж специалисты связывают с увеличением поставок китайских автомобилей и выходом обновленной Lada Vesta. О положительной динамике в автомобильной отрасли рассказал председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин.
«Я думаю, что мы уже начнем прошлый год обгонять на 10%. Во-первых, благодаря китайцам, плюс "АвтоВАЗ" Vesta выпустит, а это массовый автомобиль», — ответил он.
По данным АЕБ, которая приводит статистику автопроизводителей, во втором квартале 2022 года новых легковых автомобилей и LCV в России продали 84,7 тысячи единиц. А по прогнозу РОАД, в этом году за апрель-июнь авторынок может продать 93 тысячи машин.
Ранее сообщалось, что китайский производитель BAIC рассчитывает выпустить 30 тыс. автомобилей в России в 2023 году.