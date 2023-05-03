Эксперты прогнозируют повышение спроса на автомобили в России в этом году на 10%

По данным АЕБ, которая приводит статистику автопроизводителей, во втором квартале 2022 года новых легковых автомобилей и LCV в России продали 84,7 тысячи единиц. А по прогнозу РОАД, в этом году за апрель-июнь авторынок может продать 93 тысячи машин.