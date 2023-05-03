Психотерапевт Ингам рассказал про 11 признаков измены вашего супруга с коллегой

Психотерапевт Тоби Ингам рассказал, что лучшим вариантом при подозрительном поведении вашего супруга является откровенный разговор. Об этом сообщает издание Mail Online.
Психотерапевт Ингам раскрыл 11 основных признаков, по которым можно уличить свою половинку в изменах.
Одним из признаков может стать изменение обычных привычек. Вместе с этим вы можете зафиксировать постоянную тягу супруга прятать смартфон и пытаться с ним уединиться. Немаловажно стремление вашего спутника жизни ставить пароли на все девайсы.
Также поводом может послужить нежелание брать вас на встречи с коллегами. Если партнер стал намного чаще общаться с сослуживцами, а вы давно не проводили время наедине, то это повод для беспокойства.
Вы замечаете, что ваш супруг постоянно задерживается на работе, оправдывая это большим количеством дел и ничего толком не разъясняя.
Кроме того, «звоночком» является полное изменение в стиле, внешности и пристальное внимание к своему образу со стороны партера.
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