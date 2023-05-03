Резервуар с нефтепродуктами в Краснодарском крае горит на территории 1200 квадратных метров

Глава Темрюкского района Федор Бабенко посетил место пожара в поселке Волна Краснодарского края. Чиновник рассказал в своем Telegram-канале о работе по ликвидации возгорания на резервуаре с нефтепродуктами.
Возгорание произошло на территории предприятия Таманьнефтегаз. Сейчас там работают экстренные службы.
«Площадь возгорания - 1200 квадратных метров, пострадавших нет», — сообщил глава района.
В ликвидации пожара задействованы 85 сотрудников МЧС и 23 единицы специальной техники. Причины возгорания все еще устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в поселке Волна ночь на 3 мая начался крупный пожар. По предварительной информации горит крышка резервуара с нефтепродуктами.