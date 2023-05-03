Победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев поверг в шок завистников своим вокалом

4-й сезон телевизионного шоу «Маска» завершился победой Сергея Лазарева, который выступал в костюме скорпиона. Как только певец рассекретил свою личность, никто не мог поверить своим глазам, настолько резонировал голос с личностью артиста.
Как рассказывает сам Сергей, он понял, как запутать судей. Он изображал девушку: ходил на каблуках, брал высокие ноты и сложные вокальные партии. Мнения разделились. Кто-то восхищался умениями артиста, другие были уверены, что подобного голоса Лазарев добился с помощью технических приспособлений.
Певец в доказательство опубликовал в своих социальных сетях видео, где он в студии поет без маски и музыки данную партитуру. Подписчики были шокированы.
Ранее победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев рассказал, зачем носил каблуки во время съемок.