Победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев поверг в шок завистников своим вокалом

Как рассказывает сам Сергей, он понял, как запутать судей. Он изображал девушку: ходил на каблуках, брал высокие ноты и сложные вокальные партии. Мнения разделились. Кто-то восхищался умениями артиста, другие были уверены, что подобного голоса Лазарев добился с помощью технических приспособлений.