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Победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев поверг в шок завистников своим вокалом

Шоу-бизнес
Победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев поверг в шок завистников своим вокалом

4-й сезон телевизионного шоу «Маска» завершился победой Сергея Лазарева, который выступал в костюме скорпиона. Как только певец рассекретил свою личность, никто не мог поверить своим глазам, настолько резонировал голос с личностью артиста.

Как рассказывает сам Сергей, он понял, как запутать судей. Он изображал девушку: ходил на каблуках, брал высокие ноты и сложные вокальные партии. Мнения разделились. Кто-то восхищался умениями артиста, другие были уверены, что подобного голоса Лазарев добился с помощью технических приспособлений.

Певец в доказательство опубликовал в своих социальных сетях видео, где он в студии поет без маски и музыки данную партитуру. Подписчики были шокированы.

Ранее победитель шоу «Маска» Сергей Лазарев рассказал, зачем носил каблуки во время съемок.
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