После пожара в бытовках в Балашихе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Уголовное возбудили после гибели троих человек при пожаре в бытовках в подмосковном городе Балашиха. Об этом сказано в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
Возгорание в бытовках произошло вечером 2 мая. Ночью пожар потушили. Представители экстренных служб сообщили, что при пожаре погибли трое человек. Двоих госпитализировали.
«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих человек в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что женщина погибла при пожаре на Наличной улице в Петербурге.