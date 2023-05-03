В городе Валдай Новгородской области загорелся военкомат

Новгородский следственный комитет выяснил обстоятельства возникновения пожара в военкомате. Об обстоятельствах сообщает пресс-служба ведомства.
Возгорание произошло в здании военкомата в городе Валдай Новгородской области. Пожар начался с деревянной пристройки и перешел на крышу военкомата.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Следственный комитет по региону организовал проверку на месте происшествия по факту халатности. Решение по делу будет принято после установления всех деталей произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в поселке Волна ночь на 3 мая начался крупный пожар. По предварительной информации горит крышка резервуара с нефтепродуктами.