Politico: Европейцам грозят засуха и конфликты из-за дефицита водных ресурсов

Странам Европы предсказывают засуху и конкуренцию за доступ к водным ресурсам, пишет Politico.
Из-за глобального потепления Европе угрожает нехватка воды. Опасаясь тотального дефицита воды, европейцы уже развернули в регионе настоящие битвы.
«Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой. А уровень самой большой реки Италии, такой же низкий, как и в июне прошлого года», — сообщает издание.
По мнению специалистов, чтобы восстановить ресурсы, Европе потребуется десять лет проливных дождей. Но, по прогнозу метеорологов, количество осадков Европе будет только уменьшаться.
Отмечается, что дефицит воды приведет к политическим проблемам и конфликтам.
Ранее сообщалось, что водные объекты Волго-Ахтубинской поймы в 2023 году заполнили на 75-95%.