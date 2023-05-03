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Deadline: Тайка Вайтити ведет переговоры о начале съемок нового фильма по «Звездным войнам»

Общество
Deadline: Тайка Вайтити ведет переговоры о начале съемок нового фильма по «Звездным войнам»

Съемки новой картины по «Звездным войнам» стартуют в 2024 году. Режиссером данного фильма выступит новозеландец Тайка Вайтити. Об этом сообщает Deadline.

Авторы статьи подчеркивают, что никаких точных дат и сроков на сегодняшний день нет. Как пишет издание, в случае успеха съемок лента может быть выпущена в 2025 г. В данное время Вайтити ведет переговоры о режиссуре данной картины.

Ранее стало известно, что фанатам легендарной космической киносаги «Звездные войны»в Лондоне представили экспозицию из коллекционных предметов, связанных с медиафраншизой.
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